«Туринская плащаница всегда будет тайной для науки»

Возраст знаменитой Туринской плащаницы составляет около 2 тыс. лет, что указывает на ее подлинность. Таковы результаты рентгеновского анализа полотна, в которое, как предполагается, завернули тело Иисуса Христа после распятия, проведенного итальянскими учеными. Это открытие стало переворотом в научном мире , так как предыдущие исследования углеродным методом показывали, что плащаница была создана в Средневековье и, следовательно, это подделка. Ученый Либерато Де Каро из Института кристаллографии Национального исследовательского совета в эксклюзивном интервью «Известиям» впервые подробно рассказал российским журналистам, какие факты говорят в пользу древности святыни, а также пояснил, почему предыдущие изыскания могли быть ошибочными .

«Для изучения Туринской плащаницы мы разработали новую технику»

— Какие научные методы можно в целом применять для исследования древних артефактов?

— Существует множество методов, позволяющих анализировать порядок в материи . Как мы видим на экране, человеческий глаз обладает определенным разрешением — доли миллиметра. Затем мы имеем оптический микроскоп, а также электронный микроскоп, который позволяет нам видеть структуру на атомном уровне в очень тонких образцах. Мы можем различать детали размером менее миллиардной доли метра, что действительно невероятно .

Если мы хотим исследовать материю на еще более глубоком уровне, то можем обратиться к рентгеновской кристаллографии. Рентгеновские лучи обладают способностью проникать внутрь материи, подобно рентгеновским снимкам, и позволяют получать информацию о структуре на атомном уровне . Например, открытие ДНК стало возможным благодаря кристаллографии и рентгеновским лучам.

Кристаллография не образует прямое изображение атомов, а выявляет волны, которые они создают. Это можно сравнить с попыткой измерить длину плавающей змеи, не видя ее саму, а лишь волны, которые она производит. Если змея длинная, она будет создавать более широкие и интенсивные волны, а если короткая — они будут меньше .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Что из этого вы использовали для изучения плащаницы?

— Почему этот пример так важен? Для изучения Туринской плащаницы мы разработали новую технику, основанную на рентгеновских лучах. Она позволяет измерять среднюю длину полимерных цепей целлюлозы, которые со временем становятся короче . Измеряя среднюю длину этих цепей, мы можем понять, насколько древний образец перед нами.

Мы не видим сами полимерные цепи, но можем наблюдать за волнами, которые они генерируют. Это похоже на ситуацию со змеей: мы не видим ее саму, но видим производимые ею волны .

Что мы делаем с этой информацией? Мы анализируем интенсивность этих волн. Это типичная дифракционная фигура, создаваемая льном, из льняной целлюлозы, которая входит в состав ткани Туринской плащаницы . И мы видим интенсивность этих волн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Как благодаря этому можно понять возраст объекта?

— Чтобы понять, насколько высоки пики волн, мы использовали образцы, уже датированные с помощью известного метода . Мы измерили, как интенсивность излучения уменьшается с возрастом образцов.

Черный образец — это современный, относящийся к нашей эпохе. Синий — был датирован 3200 годом до нашей эры, что делает его очень древним. Среди образцов промежуточного возраста есть зеленый, который имеет историю около 2 тыс. лет, и красный — примерно 1500 лет . Эти образцы были получены в результате взаимодействия рентгеновских лучей с целлюлозой, точнее, с ее полимерными категориями.

Один из проанализированных образцов — Туринская плащаница и дифракционная фигура, которая появляется на ее поверхности. Пурпурный цвет указывает на интенсивность дифракционных волн, исходящих из этого образца. Интересно, что профиль интенсивности волн, полученных из Туринской плащаницы, идеально перекрывает интенсивность зеленого образца. Этот зеленый образец относится к I веку нашей эры и был взят из крепости, которая, как мы знаем из римской истории, попала в руки римлян в 74 году нашей эры. Образец был датирован 65 годом нашей эры .

Поскольку профиль идеально перекрывает этот зеленый образец, можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю. Это результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, которая позволяет датировать образцы .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Наука занимается изучением природных явлений, но не сверхъестественных»

— Какое значение эти данные имеют для науки?



— Результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, имеет большое значение, так как его можно применять ко всем тканям и текстильным образцам, представляющим археологический интерес . Он опроверг результаты, полученные в 1988 году с использованием углерода-14, которые указывали на то, что Туринская плащаница относится к Средневековью . Это вновь подняло вопрос о подлинности Туринской плащаницы.

Она также вызывает вопросы у исследователей. Некоторые считают, что этот феномен невозможно объяснить с научной точки зрения, поскольку он связан с непостижимым событием — воскресением Христа .

Конечно, наука занимается изучением природных явлений, но не сверхъестественных. Те, кто не верит в такие явления, пытаются предвзято относиться к результатам исследований Туринской плащаницы . Потому что новые результаты вызывают дискомфорт, так как мы не можем научно объяснить все аспекты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Какие, например?

— На Туринской плащанице отсутствуют видимые следы деформации тела. Чтобы создать барельеф, напоминающий человеческое лицо, на плащанице использовали штамп. В результате получилось изображение без боковых деформаций, как на самой плащанице. Однако если я рассматриваю изображение в глубину, то вижу, что оно не имеет трехмерной структуры .

На Туринской плащанице изображено трехмерное лицо, и я могу воспроизвести лишь часть его черт с помощью барельефов. Я могу воссоздать отсутствие боковых деформаций, но не могу передать глубину изображения. Это затрудняет наше понимание феномена Туринской плащаницы, несмотря на то что мы живем в третьем тысячелетии христианской истории .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— А как давно ученые пытаются выяснить возраст плащаницы с помощью современных методов и почему споры об этом продолжаются до нынешнего дня?

— Вопрос о датировке по углероду-14 уже давно вызывает дискуссии. В конце 1970-х был реализован исследовательский проект. В рамках него более 30 ученых изучали Туринскую плащаницу, и все доказательства, казалось, подтверждали ее подлинность .

В 1988 году была проведена датировка по углероду-14, и все ожидали: она подтвердит, что плащанице 2 тыс. лет. Однако вместо этого был получен результат, который указывал на средневековую датировку . Это стало неожиданным результатом и вызвало множество реакций. Многие ученые углубились в изучение данных из трех лабораторий: Оксфорда, Тусона и Цюриха. У них были образцы для сравнения содержания углерода-14.

Изучая данные, ученые подчеркнули, что образцы могли быть загрязнены. Чтобы провести надежную датировку по углероду-14, образцы сначала должны быть очищены с помощью специальных процедур . Однако текстильная структура, например лен, имеет много зазоров, которые могут содержать углеродные загрязнения более поздних эпох. Эти загрязнения невозможно полностью устранить с помощью методов очистки образцов , что затрудняет правильную датировку текстильных образцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Если текстильный образец хранился в изоляции, например бинты египетской мумии, которые были запечатаны и изолированы на протяжении тысячелетий, то датировка по углероду-14 является точной и позволяет получить правильную дату .

Однако в случае с Туринской плащаницей, которая всегда была в центре внимания, публичные выступления проводились даже в 1978 году в течение трех месяцев. Если я правильно помню, это было с августа по октябрь 1978-го, когда отмечалось 400-летие прибытия плащаницы в Турин. В то время в атмосфере содержалось много углерода-14, который было особенно трудно устранить из образцов текстиля, не хранящихся в изоляции . Многие пришли к выводу, что три лаборатории в Оксфорде, Цюрихе и Тусоне не смогли провести окончательную датировку.

Те, кто защищает датировку по углероду-14, утверждают, что уровни загрязнения должны быть слишком высокими, чтобы объяснить сдвиг на 1200 лет, с 2 тыс. до 800 лет назад . Это открытая дискуссия, которая снова разделяет ученых во всем мире.

«Наука не может объяснить, как на Туринской плащанице появилось изображение»

— Со времени начала этих исследований прошло уже почти 50 лет. Какие современные технологии смогут дать нам однозначные ответы?

— Искусственный интеллект — это возможность максимально использовать потенциал научных знаний в наше время. Однако, как я уже говорил ранее, Туринская плащаница не объясняется с научной точки зрения. Поскольку ИИ основан на наших научных знаниях, он может испытывать те же трудности в объяснении и понимании того, как сформировался образ тела .

Например, в 2010 году проводился эксперимент очень интересного профессора Луиджи Гарлашелли. Он взял добровольца, покрыл его красной краской и обернул простыней. В результате мы получили изображение, которое можно увидеть справа. Это очень искаженное изображение, а не то, что можно увидеть на Туринской плащанице.

Этот эксперимент Гарлашелли доказывает, что наша наука не может объяснить, как на Туринской плащанице появилось изображение . Поэтому даже искусственный интеллект не способен это сделать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Какой точки зрения придерживаетесь лично вы?

— Лично я, даже после того как узнал о новых результатах исследований и о трудностях, с которыми сталкивается наука в объяснении свойств видимого образа тела на плащанице, основываясь на известных законах природы, я продолжаю верить, что плащаница подлинная и что на ней действительно было тело Иисуса из Назарета в момент его погребения .

Однако как верующий человек я также считаю, что существует нечто, выходящее за рамки законов природы, что христиане связывают с воскресением Христа . В то же время мы должны признать, что наука не всегда способна объяснить сверхъестественные явления .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мы не можем попросить науку объяснить событие, подобное воскресению, которое невозможно воспроизвести в лаборатории. Это уникальное явление, и я не думаю, что наука может дать на него ответ .