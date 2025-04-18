Путин подписал указ об изменении военной формы для армии и спецслужб
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в ношение военной формы. Документ был опубликован 17 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения коснулись в том числе комплектов полевого обмундирования для военнослужащих Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП). Теперь в наборе — утепленные и демисезонные брюки, шапки, костюмы и другие элементы.
Также в документе уточняются изменения в ношении формы для женщин-военнослужащих Военно-морского флота, тех, кто имеет корабельное воинское звание частей, войск национальной гвардии РФ и сотрудников ФСБ.
Кроме того, в комплект формы для ряда ведомств добавили повседневные куртки с длинным рукавом.
Уточняется, что обновления вступают в силу со дня его подписания.
Ранее, 2 апреля, заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила о создании Единого центра протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, а также разработке единого стандарта протезирования для военнослужащих, который позволил сократить время получения протезов для участников спецоперации до 3–4 месяцев.