СМИ сообщили о приостановке Китаем закупок СПГ у США
Китай приостановил закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне продолжающейся торговой войны. Об этом 18 апреля сообщила газета Financial Times.
По информации издания, данное решение может способствовать углублению энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.
«Будут долгосрочные последствия. Я не думаю, что китайские импортеры СПГ когда-либо заключат новые контракты на поставку СПГ из США», — заявила Анн-Софи Корбо из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
Последний раз партия СПГ из США поступила в Китай 6 февраля.
4 февраля в Государственном совете КНР сообщили, что Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Также тарифами в 10% будут облагаться американские нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.
Китайский экономист Эндрю Люн, в свою очередь, сообщил «Известиям» о том, что тарифы, которые вводит Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен в самих США.