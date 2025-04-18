Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию
Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию. Об этом свидетельствуют данные индийских статслужб. В денежном выражении экспорт составил $339,1 млн, передает телеканал «Известия». Всего с июня 2024 года Россия поставила в Индию 2,5 млн т угля. Наша страна является четвертой по экспорту этого вида топлива.
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