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18 апреля Росмолодежь и «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту»

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Фото: Федеральное агентство по делам молодежи
dzen
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18 апреля Росмолодежь совместно с движением «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». В рамках акции во всех регионах России пройдет более 3 тыс. субботников с 18 по 27 апреля. Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 150 добровольцев, среди которых участники ВОД «Волонтеры Победы», Движения Первых, движения «Экосистема», волонтеры Подмосковья, корпоративные волонтёры Госкорпорации «Росатом», военнослужащие СВО и представители Комитета семей воинов Отечества запустили неделю субботников в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье.

«В преддверии Дня Победы мы запускаем Всероссийскую неделю субботников «Мы за чистоту». Более 30 тыс. россиян присоединятся к 485 субботникам по всей России. За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян: вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю. Сегодня вместе с волонтерами мы также высадили аллею сирени акции «Сад Памяти». До конца года планируем высадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем советском солдате в годы Великой Отечественной войны. Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своему городу, своей стране, и нашей планете, ведь настоящий патриотизм не в громких словах, а в конкретных делах», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

После завершения субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях Московской области вместе с ВОД «Волонтеры Победы» возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы» и почтили погибших минутой молчания.

В рамках мероприятия в Снегирях также была высажена аллея сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Ежегодно зелёные памятники высаживают во всех регионах России, а также за рубежом. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира. Они высадили свыше 130 млн деревьев.

Активисты Движения Первых также присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту» в рамках волонтерского направления проекта «Юннатская страна». Сегодня участники движения из Орловской области привели в порядок территорию памятника планеру Бланик L-13, установленного в поселке Залегощь в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ребята и педагоги из Тамбовской области благоустраивали территории рядом с памятником воинам — пичаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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