Два слесаря погибли от отравления сероводородом в Воронежской области
Два слесаря погибли в канализационном колодце в селе Елизаветовка Воронежской области. По предварительным данным, они отравились сероводородом. Об этом 18 апреля сообщил источник «Известий».
«Инцидент произошел 17 апреля. Слесари аварийно-восстановительных работ спустились в пятиметровый канализационный отсек очистной станции, чтобы вытащить насос после откачки сточных вод», — пояснил собеседник.
Отмечается, что в канализации могла быть неисправна система вентиляции. Погибшим было 46 лет и 51 год. Кроме того, в больницу с подозрением на отравление сероводородом и ушибом грудной клетки доставили работавшего с ними третьего ремонтника.
Назначено судебно-медицинское исследование, проводится проверка.
В феврале стало известно, что на Камчатке пятеро строителей больницы во время огнезащитной обработки металлоконструкций отравились парами химических веществ. Тогда работники были госпитализированы.