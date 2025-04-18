Клоп-лист: работников магазинов «Магнолия» селят в антисанитарные общежития

Антисанитария и перенаселенные комнаты ждали людей, которые устраивались в магазины «Магнолия». «Известия» посетили несколько общежитий, где нашли плотно стоящие друг к другу двухъярусные кровати, а на них — клопов. В одну комнату селят более 15 сотрудников. Все такие места размещения сотрудников, кроме одного, находятся на первых этажах многоквартирных домов . О том, законны ли такие условия проживания, — в материале «Известий».

В каких условиях живут сотрудники «Магнолии»

Обещанное при трудоустройстве бесплатное проживание для сотрудников магазинов «Магнолия» обернулось переполненными комнатами, антисанитарией и клопами, выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.

Одно из таких общежитий расположено в бизнес-центре на Нижегородской улице, среди магазинов, логистических компаний и ремонтных мастерских. В десятках комнат там и проживают сотрудники «Магнолии».

Николай, который пытался устроиться в сеть магазинов кассиром, рассказал «Известиям», что после проведенной в общежитии ночи у него начался сильный зуд. Диагноз — аллергический дерматит.

Фото: РЕН ТВ

— Устроился в «Магнолию» — дали общежитие, высыпали пятна, на спине огромная плешь, — сказал он. — Я приехал в сам магазин пообщаться с директором, и мне сказали: «Ну раз тебе наша общага не нравится, оформить мы тебя не успели в принципе, работать ты здесь тоже не будешь».

При визите корреспондента «Известий» комендант сразу предупредил: завелись насекомые, а именно — клопы.

— Сейчас потравим, закрываем комнаты, до вечера никто не выходит. Живность приносят с работы, а откуда они их могут еще принести, — рассуждает он.

Фото: РЕН ТВ

Николай предоставил «Известиям» видео из общежития. На кадрах плотно стоящие друг к другу двухъярусные кровати, завешанные полотенцами, на грязных матрасах — насекомые.

Все общежития, кроме одного, находятся в жилых домах. Чаще всего они имеют свой отдельный вход, а внутри сидит комендант, который пускает внутрь только сотрудников «Магнолии». В других местах проживания «Известия» нашли один душ на весь этаж, комнаты переполнены.

— Комната на девять человек, но селят и по 15 сотрудников, — сказал один из управляющих общежитием.

Пожарная безопасность тоже «на нуле»: на стене висит огнетушитель, но вот бежать в случае пожара некуда — выход только один, пожарного нет.

Где селят работников

О еще нескольких общежитиях, разбросанных по Москве, «Известиям» рассказали сотрудники магазина. Так, на Кастанаевской улице есть двухэтажная нежилая постройка, весь первый этаж которой занимает «Магнолия» и аптека. В списке организаций хостел не числится, однако на некоторых сайтах-агрегаторах указано, что в доме есть студенческое общежитие . Впрочем, каких-либо контактных или юридических данных нет.

Еще одно общежитие на улице Генерала Дорохова находится легально, им владеет ИП Васильев Е.И. с соответствующим данной деятельности ОКВЭД. Это нежилое административное здание, соседствующее с ТЭЦ. До ближайшего магазина компании расстояние не менее 4 км.

На улицах Верейской и Большой Марфинской находились хостелы компаний ООО «СВК» и ООО «СВК Хостел», сейчас они ликвидированы. Их переоформили на ООО «Пинел», организация действующая, но телефон и сайты неактивны. По данным базы «Руспрофайл», компания убыточна с 2022 года, и финансовая ситуация только ухудшалась. Аккредитация хостела на Верейской истекает 29 мая 2025 года.

Фото: РЕН ТВ

Как заявила зампред комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, руководство таких торговых сетей старается сэкономить на всем, в том числе и на местах проживания своих сотрудников.

— Использование помещений, которые не предназначены для проживания, категорически недопустимо, — подчеркнула депутат.

Но в 95% случаев организация таких мест проживания имеет нарушения, сказал «Известиям» технолог и дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков.

— Вероятность того, что здесь постельные клопы, — 100%, появления тараканов — 100%, — указал он.

Фото: РЕН ТВ

То есть антисанитария, бактерии и вирусы, которые сотрудники после ночевки в таком общежитии могут нести в магазины.

— Это проблемы с инфекциями, перенос болезней от человека к человеку и на продукт, — сказал эксперт.

Сейчас во многих отраслях по-прежнему актуальна проблема дефицита кадров, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

— Средняя доля укомплектованности розничной торговли сотрудниками оценивается в 85–90%, — сказал он. — Зачастую нехватку кадров невозможно компенсировать только за счет местных сотрудников или привлечения трудовых мигрантов.

Фото: РЕН ТВ

По его словам, важна комплексная работа: повышение зарплат, которые в прошлом году в торговле выросли в среднем на 20%, расширение инклюзивного найма, формирование более гибких подходов к найму сотрудников и технологические решения для оптимизации нагрузки на персонал. Компании в ряде случаев могут обеспечивать иностранных граждан жильем, арендуя помещения в гостиницах и общежитиях.

— При этом сами ритейлеры не являются собственниками объектов , — отметил Станислав Богданов. — Торговые сети, входящие в АКОРТ, работают в строгом соответствии с законодательством, и о каких-либо нарушениях со стороны федеральной розницы в части размещения иногородних и иностранных сотрудников нам неизвестно.

«Магнолия» в эту ассоциацию не входит. «Известия» направили запрос в торговую сеть, на момент публикации материала ответа не последовало.

Кто несет ответственность за антисанитарию

В соответствии со ст. 94 ЖК РФ, под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, напомнил судебный юрист Илья Васильчук. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами.

— Обязательно должен заключаться договор найма, в котором определяются права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением, — сказал он. — В соответствии со ст. 105 ЖК РФ , жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.

Кроме того, по санитарным правилам и нормам в общежитиях должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих и чистящих средств.

Фото: РЕН ТВ

— В помещениях не должно быть синантропных насекомых и грызунов, — добавил эксперт. — При их появлении хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты, должны проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

В общежитиях, кроме квартирного типа, должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования: туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, кладовые для хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию общежития, должен обеспечить проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих.

Фото: РЕН ТВ

— За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена ответственность, — подчеркнул Илья Васильчук. — Для юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.