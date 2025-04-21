Тарифная травля

В Пекине не удивлены охлаждением отношений между Вашингтоном и Брюсселем после возвращения Трампа в Белый дом. С 2024 года Си Цзиньпин заблаговременно начал укреплять политический диалог с Евросоюзом. Китайский лидер посетил Францию, Сербию и Венгрию. Это был его первый визит в ЕС после пятилетнего перерыва. Си успел встретиться не только с лидерами этих государств, но и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Китай и Евросоюз остаются важнейшими торговыми партнерами: для КНР ЕС — второй по объемам поставок партнер после стран АСЕАН, для ЕС КНР — главный торговый партнер. В 2024-м взаимная торговля достигла $785,82 млрд. На Китай приходится около 21,3% всех поставок в Евросоюз, в КНР направлено около 8,3% всего экспорта ЕС.

Евросоюз торгует с Китаем с торговым дефицитом, который в 2024 году составлял $247 млрд. Это прежде всего связано с тем, что Китай не заинтересован в закупке европейских товаров с высокой добавленной стоимостью, поскольку производит их сам. Основной интерес Пекина — это сырье и микрочипы. Ни то ни другое не стало конкурентным преимуществом ЕС. Среди крупнейших партнеров Китая в Евросоюзе назовем Германию, Нидерланды, Францию, Италию и Швейцарию. В Германии Китай закупает автомобили и автозапчасти, которые использует на своих производственных линиях, в Швейцарии — товары класса люкс. Евросоюз приобретает китайскую электронику, бытовые приборы и телекоммуникационное оборудование.

Но еще в первый президентский срок Трампа Евросоюз поддержал политику сдерживания Китая. В 2019-м Пекин был назван системным соперником. В 2021 году Брюссель взял курс на снижение зависимости от КНР. Торгово-экономические отношения между странами начали стремительно ухудшаться. Евросоюз инициировал антидемпинговые расследования по отношению к китайским электромобилям. Рост протекционизма в Европе отразился введением в июле 2024 года импортных пошлин на электрокары из республики в размере от 17,4 до 37,6%. На американские электромобили Tesla китайской сборки были наложены щадящие пошлины в размере всего 7,8%.

Весь 2024 год Китай пытался углубить торгово-экономические связи с ЕС. Лучших результатов он добился в сближении с Центральной и Восточной Европой: в прошлом году двузначный рост показала торговля КНР с Сербией (на 31,8%), Румынией (на 27,4%), Боснией и Герцеговиной (на 15,2%), Хорватией (на 16,8%) и Венгрией (на 11,6%). С Германией, главным партнером Китая в ЕС, за рассматриваемый период торговля выросла всего на 0,8%. Ухудшение отношений в связке КНР – ЕС отражается в падении китайского импорта из Евросоюза. В I квартале 2025 года он сократился на целых 6,3%.

Война пошлин, развязанная Вашингтоном, действительно стала катализатором примирения между Пекином и Брюсселем. Тарифное безумие, которое затронуло более 200 стран мира, не обошло и Евросоюз: Трамп запланировал введение 20-процентных пошлин на страны ЕС. Напомним, что на Китай из-за «непослушного нрава» и встречных тарифов были наложены импортные пошлины в размере 145%.

До отката Вашингтоном импортных тарифов до базовых 10% на 90 дней 11 апреля Пекин предпринимал активные попытки сближения с Евросоюзом. 8 апреля, накануне предоставленной странам трехмесячной передышки, состоялись переговоры премьер-министра КНР Ли Цяна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Китай вспомнил, что стороны — важнейшие торговые партнеры, интересы которых тесно переплетены. Китайский премьер напомнил, что страна выступает за «экономическую глобализацию и либерализацию торговли». Стороны выступили за «переговорное разрешение текущей ситуации» и за недопущение дальнейшей эскалации. Примерно тогда же Пекин обозначил намерение о проведении совместного с Евросоюзом крупного саммита в конце июля 2025 года, как раз по истечении 90-дневного моратория. Весна и начало лета станут тем самым переговорным окном для многих стран мира. Речь о контактах как с США, так и с Китаем с целью снизить возможные последствия высоких тарифов.

Еще одним важным сюжетом, сближающим позиции Пекина и Брюсселя, стали введенные Трампом пошлины в 25% на все импортируемые в США автомобили. 11 апреля стороны приступили к обсуждению смягчения тарифной политики ЕС по отношению к китайским электрокарам и замены пошлин на систему минимальных цен.

Дальнейший сценарий развития торгово-экономического диалога между Китаем и Евросоюзом труднопрогнозируем. Вероятность негативного сценария и введение обещанных 20-процентных американских пошлин на ЕС высоки. В таком случае Пекин и Брюссель будут вынуждены сближаться, стремясь найти наиболее выгодные, компромиссные условия сотрудничества. На встрече с Ли Цяном Урсула фон дер Ляйен напомнила о необходимости выравнивания торгового баланса между странами, а также о предоставлении европейским товарам доступа на китайский рынок.

Брюсселю в сложившейся ситуации приходится лавировать. При любом развитии тарифной войны он будет вынужден сесть за стол переговоров с Пекином, поскольку США не откажутся от политики сдерживания Китая, а тот, в свою очередь, не оставит попытки поисков новых рынков сбыта для своей продукции в третьих странах.

Пекин, в свою очередь, нацелен на поиск единомышленников и создание «антитарифного» союза. Любые намерения Вашингтона по изоляции Китая обречены на провал, поскольку страна в настоящий момент стала крупнейшим торговым партнером для большинства государств мира. Стремление исключить КНР из глобальных цепочек добавленной стоимости навредит как национальным экономикам этих стран из-за отсутствия альтернативы республике, так и обычным гражданам, которые утратят возможность покупать привычные китайские товары.

У КНР и ЕС есть как совпадающие, так и расходящиеся интересы. Конкуренция между сторонами не спадет. Китай и ЕС продолжат искать новые рынки сбыта для своей продукции, однако общая беда сплотит их между собой, подтолкнет к поискам компромиссов и вынудит отложить застарелые проблемы в долгий ящик.

Автор — ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора