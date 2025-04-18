Собянин рассказал о развитии московской службы трансплантации

Москва активно развивает одно из сложных высокотехнологичных направлений медицины — трансплантацию органов. О развитии столичной трансплантологии в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, за пять лет количество операций по трансплантации органов в московских больницах выросло на 73 процента: с 427 до 739 случаев в год. А сроки ожидания трансплантации для московских пациентов в 3-5 раз короче, чем в среднем в странах мира.

Одним из важных элементов столичной трансплантологии стал недавно созданный Московский координационный центр органного донорства. Этот центр функционирует на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина и взаимодействует более чем с 20 медицинскими организациями столицы. Благодаря включению всех медучреждений города в цифровой контур единой медицинской информационно-аналитической системы специалисты центра оперативно получают информацию, которая помогает им вести учет нуждающихся пациентов и объективно оценивать состояние донорских органов.

Столичные трансплантологи используют самое современное оборудование и используют новаторские методики лечения, благодаря чему могут выполнять редкие и уникальные операции. «В качестве примеров приведу несколько достижений наших центров трансплантации, помогающих спасать жизни. В институте Склифосовского разработали новый способ пересадки поджелудочной железы. Трансплантация этого органа нередко бывает необходима пациентам с тяжелой формой сахарного диабета первого типа», — сообщил мэр Москвы.