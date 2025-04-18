Россияне чаще стали брать кредиты под залог недвижимости в 2025 году

Россияне чаще стали брать кредиты под залог недвижимости в 2025 году

2025-04-18T10:18:24+03:00

2025-04-18T10:32:41+03:00

2025-04-18T10:22:04+03:00

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