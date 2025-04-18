Россияне чаще стали брать кредиты под залог недвижимости в 2025 году
Россияне чаще стали брать кредиты под залог недвижимости в 2025 году. Сумма таких ссуд в марте выросла на 34% по сравнению с февралем. Средний размер займа составил 1,7 млн рублей. В основном кредиты берут на ремонт или приобретение жилья, погашение другого долга, покупку автомобиля, а также на старт или развитие бизнеса.
Чаще ссуду получают под квартиры, реже — гаражи и нежилые площади. Залог помогает получить средства на 2–3% дешевле обычных займов. Процедура передачи недвижимости в залог предполагает ряд расходов. Заемщик помимо процентов платит за комиссии и страховки, оценку имущества, нотариальные пошлины, регистрационные сборы, сообщает телеканал «Известия».
При залоге недвижимости существует ряд традиционных рисков. В случае просрочек по взносам можно потерять даже единственное жилье. Растет число случаев, когда после погашения не снимается обременение на недвижимость. Эксперты предупреждают: переоценка своих возможностей может привести к потере жилья.
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