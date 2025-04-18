Около трети отечественной обуви может оказаться контрафактом
Треть отечественной обуви может оказаться контрафактом, следует из протокола Госкомиссии по противодействию контрафакту. Около 120 млн пар на рынке эксперты оценивают, как подделку. Власти намерены решить вопрос с нелегальными производителями, сообщает телеканал «Известия».
С конца прошлого года в РФ начала действовать обязательная маркировка. В данных системы «Честный знак» и Росстат расхождение на 39 млн пар. За отечественный товар выдают импорт или незаконно изготовленную продукцию. Чтобы избежать пошлин, дешевую обувь ввозят в страну под видом заготовок. «Честный знак» не требует доказательств при регистрации в ней в качестве отечественной компании. Схема позволяет компаниям получать кредиты и участвовать в госзакупках.
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