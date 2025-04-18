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Около трети отечественной обуви может оказаться контрафактом

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Треть отечественной обуви может оказаться контрафактом, следует из протокола Госкомиссии по противодействию контрафакту. Около 120 млн пар на рынке эксперты оценивают, как подделку. Власти намерены решить вопрос с нелегальными производителями, сообщает телеканал «Известия».

С конца прошлого года в РФ начала действовать обязательная маркировка. В данных системы «Честный знак» и Росстат расхождение на 39 млн пар. За отечественный товар выдают импорт или незаконно изготовленную продукцию. Чтобы избежать пошлин, дешевую обувь ввозят в страну под видом заготовок. «Честный знак» не требует доказательств при регистрации в ней в качестве отечественной компании. Схема позволяет компаниям получать кредиты и участвовать в госзакупках.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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