Американский военный эксперт Шрайвер выразил восхищение оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер» и раскритиковал американскую ракету ATACMS.

«Я был не единственным, но одним из немногих, кто еще в конце 2023 года утверждал, что ракета ATACMS окажется позорным провалом», — написал он 18 апреля в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Шрайвер также отметил, что многие западные эксперты разделяют его мнение о неудаче ATACMS на Украине. По его словам, «Искандер» значительно повлиял на ход украинского конфликта.

26 февраля сообщалось, что российские бойцы применили ОТРК «Искандер» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС и ликвидировали до 25 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Сумы. Уточняется, что позиция вражеской техники была замаскирована в лесном массиве.