В Т1 рассказали о внедрении ИИ для разработчиков
Более 1,7 тыс. сотрудников ИТ-холдинга Т1 используют нейросеть при программировании, рассказали в компании. Тему применения искусственного интеллекта обсудили эксперты в рамках конференции Data Fusion 2025. На ключевой сессии выступили представители крупного бизнеса, работники госсектора, ведущие разработчики ПО.
В холдинге Т1 рассказали, что ИИ помогает избавить сотрудников от ряда задач, например, при написании нового кода.
По словам гендиректора Т1 Алексея Фетисова, в холдинге работают высококвалифицированные специалисты, которые уже применяют ИИ в своей работе.
«Отечественная математическая научная школа ориентирована на решение самых сложных и нетривиальных задач. Т1 активно работает в области импортозамещения и за последние три года мы достигли значительных результатов в этой области», — отметил он.