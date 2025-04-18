В Эстонии выстроились очереди из желающих попасть на пасхальные праздники в РФ
На пограничном пункте Нарва – Ивангород на российско-эстонской границе появляются очереди из желающих встретить пасхальные праздники в России. Об этом 17 апреля сообщает РБК.
«Время ожидания на границе больше обычного. <…> На следующей неделе (с 21 по 27 апреля) ожидается обратная ситуация, когда многие будут из России возвращаться назад», — рассказала изданию генеральный директор АО «Евролайнс» Наталья Арефьева.
Уточняется, что за 15 минут через пропускной пункт проходит от 15 до 20 человек. Причем некоторые из участников очереди предлагают выкупить их место, чтобы сократить время ожидания.
20 марта парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. 14 депутатов высказались за закрытие границы с РФ, в то время как 61 человек проголосовал против. В результате законопроект был отклонен.