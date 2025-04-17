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IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Шведская мебельная компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом 17 апреля свидетельствуют данные бюллетеня Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Согласно информации, срок действия исключительного права продлится до 28 июля 2033 года. Правообладателем указана IKEA Systems B.V (Нидерланды). Изображение товарного знака представляет собой надпись IKEA черным цветом на белом фоне.

Отмечается, что заявка на регистрацию была размещена в Роспатенте еще в 2023 году.

На данный момент компания не комментировала ситуацию.

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Ранее, 17 февраля, вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что возвращение в Россию магазинов IKEA достаточно проблематично. Он объяснил, что площади, где размещались магазины, в торговых центрах уже заняты. Поэтому если IKEA вернется в Россию, то возвращение на этот рынок окажется для компании достаточно дорогим.

IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта 2022 года.

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