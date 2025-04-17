Банки ФРГ отказались инвестировать в оборонные компании

Восемь банков ФРГ отказались инвестировать в оборонные компании, говорится в совместной декларации финансовых институтов. Причина бойкота — этические соображения. В своем заявлении учреждения ссылаются на принципы устойчивого развития ООН, передает телеканал «Известия».

Деньги не выделят компаниям, которые получают более 3–5% выручки от производства и продажи оружия. Банки считают, что безопасность и оборона — задачи государства, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.

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