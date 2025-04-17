Мошенники убеждают россиян в начале новой эпидемии
Мошенники обманывают россиян с помощью писем о якобы новом вирусе. Гражданам приходят рассылки с призывом записаться на тестирование. Мошенники убеждают россиян, что в стране начинается эпидемия. Для обмана преступники используют информацию о «мамонтовой оспе». Название придумала ВОЗ для отработки учения на случай новой эпидемии. На самом деле заболевания нет, но ситуацией воспользовались мошенники, сообщает телеканал «Известия».
Письма с фейковыми ссылками получили около 7 тыс. россиян. Сообщения рассылают от имени несуществующих медицинских организаций. Письма приходили жителям Москвы, Санкт-Петербурга и еще ряда регионов России. Ссылки в посланиях ведут на ложные сайты и вредоносные приложения. Жертв пугают тем, что они якобы контактировали с зараженными. Людям также предлагают сделать пожертвование на разработку вакцины.
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