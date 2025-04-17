С ближневосточными силами

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 17 апреля прибыл в Москву с официальным визитом, который подчеркивает растущую роль Катара как влиятельного участника мировой политики. Несмотря на свои скромные размеры, это государство сумело выйти за рамки регионального контекста и зарекомендовало себя как серьезного игрока на международной арене. Стоит обратить внимание на путь, который прошел Катар, чтобы занять нынешние позиции.

Ключ к глобальному успеху Катара — его богатство природными ресурсами. Благодаря обширным запасам нефти и газа страна занимает заметное место на энергетической карте мира. В 2024 году доля нефти в структуре энергетических запасов Катара составляла 13,8%, а природного газа — внушительные 86,2%, согласно расчетам в тоннах нефтяного эквивалента. По объему подтвержденных запасов газа Катар входит в мировую тройку лидеров, а по нефти занимает 13-е место.

На 2021 год объем доказанных запасов нефти достигал 25,2 млрд баррелей — при текущем уровне добычи этого ресурса хватит примерно на три десятилетия. Однако главной стратегической опорой экономики остается природный газ: запасы в размере 842,6 трлн кубических футов позволяют рассчитывать на стабильную добычу как минимум на 140 лет. Это укрепляет позиции Катара как одного из ключевых и долгосрочных поставщиков газа на мировой рынок.

Доходы от энергетики стали основой для динамичного развития страны. Полученные средства Катар направил на реализацию масштабных инфраструктурных и технологических инициатив, превратившись из типичного экспортно ориентированного нефтегосударства в передовой центр инноваций. Среди ярких примеров — строительство «умного» города Лусаил, запуск автоматизированного метро в Дохе, развитие международного аэропорта Хамад, а также активная цифровизация государственных сервисов. Эти проекты демонстрируют стремление Катара занять лидирующие позиции и стать интеллектуальным и технологическим центром всего Ближнего Востока.

Современные российско-катарские отношения представляют собой пример выверенного сближения, построенного прежде всего на прагматизме и совпадении стратегических интересов. Несмотря на существующие разногласия и неоднозначное восприятие друг друга в прошлом, обе стороны демонстрируют готовность к конструктивному взаимодействию на политическом, экономическом и гуманитарном уровнях. Если ранее Катар воспринимался в российской внешнеполитической риторике как страна, тесно связанная с западной повесткой и ориентированная на США, то сегодня Доха всё чаще выступает как самостоятельный и гибкий игрок, стремящийся к балансу в отношениях с различными центрами силы.

На фоне растущей роли Катара в международной политике и энергетике две страны начали выстраивать более комплексные и содержательные отношения. Многовекторная дипломатия Дохи, позволившая ей стать посредником в ряде конфликтов, воспринимается Москвой как дополнительный ресурс для диалога, а не как вызов. Особенно показательно, что, несмотря на давление со стороны западных партнеров, Катар не присоединился к антироссийским санкциям и сохранил нейтралитет. Такой подход полностью соответствует внешнеполитическому курсу страны — ориентированному на гибкость, открытость и сохранение каналов общения со всеми партнерами.

Знаковым примером стало участие Катара в гуманитарных инициативах между Россией и Украиной. В частности, он оказывает содействие в воссоединении семей. Всего с начала процесса в Россию удалось вернуть 20 детей, а с близкими на Украине и в третьих странах воссоединились 100 детей. Еще одним важным эпизодом в российско-катарском взаимодействии стало участие Дохи в урегулировании так называемой зерновой сделки. Он сыграл конструктивную роль в обеспечении продовольственной безопасности, поддерживая усилия по возобновлению экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины и из России на мировые рынки. Финансовая и дипломатическая поддержка со стороны Катара позволила разблокировать поставки зерна в наиболее уязвимые регионы, включая страны Африки и Ближнего Востока.

Экономическое сотрудничество между Россией и Катаром приобретает всё более устойчивую и целенаправленную динамику. Хотя объем двусторонней торговли по итогам 2023 года составил сравнительно скромные $91 млн, темпы роста остаются положительными, а потенциал для расширения взаимодействия — значительным. Важную роль в углублении экономических связей играет активность катарских инвестиционных структур, в частности Катарского инвестиционного фонда (QIA), совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В настоящее время реализуются совместные проекты на сумму около $1 млрд, при этом в ближайшей перспективе обсуждаются инвестиции в более масштабные инициативы, включая новые форматы взаимодействия в энергетике. Решения по таким вопросам остаются в компетенции профильных ведомств и компаний.

Российский бизнес также укрепляет позиции в Катаре. На катарском рынке работает порядка 180 компаний из РФ: 14 — в свободных экономических зонах, шесть — с полностью российским капиталом, 105 — в формате совместных предприятий, и 51 организация зарегистрирована в Катарском финансовом центре. В то же время совокупные инвестиции QIA в российскую экономику уже превышают $13 млрд и охватывают ключевые сферы — от энергетики до банковского и торгового секторов. Знаковые примеры — участие Катара в капитале «Роснефти» (18,9%), в строительстве скоростной магистрали в Санкт-Петербурге (24,99%), а также доли по 25% в аэропортах Пулково и Внуково.

Дополнительными направлениями взаимодействия становятся логистика и инфраструктура. Обсуждается возможность участия Катара в международном транспортном коридоре «Север — Юг», что позволит ему использовать свое стратегическое расположение как связующее звено между Россией, Ираном, Южной Азией и странами Персидского залива. Важным моментом в истории российско-катарских отношений стало участие этой страны в Петербургском международном экономическом форуме 2021 года в качестве гостя.

Катарско-российское сближение основано не только на прагматизме, но и на общем стремлении к формированию более справедливого и многополярного миропорядка. Обе страны выступают за укрепление международного права, отказ от одностороннего давления и равноправный диалог между государствами. Катар, последовательно выстраивая самостоятельную внешнюю политику, стремится быть дипломатическим мостом между Востоком и Западом, а сотрудничество с Россией вписывается в его более широкую стратегию — усиления роли средних держав в глобальной архитектуре.

Отношения двух стран вышли за рамки прежнего энергетического партнерства, охватывая политический диалог, гуманитарные инициативы и совместные усилия по обеспечению международной стабильности. На фоне санкционного давления и мировых вызовов Катар остается для России надежным и уважаемым партнером, придерживающимся сбалансированной позиции на мировой арене.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ

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