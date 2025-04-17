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Собянин рассказал о ходе реставрации Морозовской детской больницы

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Фото: t.me/mos_sobyanin
dzen
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В Морозовской детской больнице продолжается процесс модернизации, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время строители приступили к реставрации больничного корпуса № 10.

«Здание в 4-м Добрынинском переулке — объект культурного наследия регионального значения. Запланированы работы на фасаде и кровле. Внутри здания, например, отреставрируем кирпичную кладку стен, своды Монье в подвале, восстановим полы из метлахской керамической плитки. Работы пройдут в рамках комплексной модернизации Морозовской детской больницы», — рассказал столичный градоначальник.

Модернизация одной из самых известных детских больниц столицы продолжается уже несколько лет. Так, еще в 2017 году здесь был построен самый большой в столице детский учебный корпус. Позднее были капитально отремонтированы еще три корпуса клиники, в том числе педиатрический корпус № 1, который открылся после ремонта осенью 2022 года. В настоящее время продолжается ремонт в корпусах № 15, 16 и 17. После окончания ремонтных работ городские власти планируют произвести благоустройство территории.

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