Фильм «Космос. Поле ядерной битвы» удостоен двух призов международного кинофестиваля «Циолковский»

Телепремьера фильма состоялась 12 апреля на РЕН ТВ, онлайн-премьера — на Wink.ru

Документальный фильм «Космос. Поле ядерной битвы» от НМГ ДОК получил два приза на международном фестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который проходил в Калуге и Калужской области 12–16 апреля 2025 года. Президент фестиваля — Игорь Угольников.

Картина режиссера Сергея Кожевникова получила приз президента фестиваля. Кроме того, фильм был назван лучшим по итогам голосования журналистов, отсмотревших конкурсные работы. Специальный приз к 70-летию космодрома Байконур сценаристу картины Анне Колодезневой от журналистского сообщества вручил писатель, главный редактор «АиФ-Калуга» Алексей Урусов.

Сегодня мир оказался перед новым вызовом — милитаризацией космического пространства. Вся связь и большая часть видов вооружения обеспечивается и управляется из космоса. Спутники военного и двойного назначения — это стратегически важная часть современного противостояния, без которой немыслима победа ни на поле боя, ни на политической арене. Должен ли космос оставаться мирным? Перейдут ли конфликты между государствами в околоземное пространство? Кто и как может противостоять этим угрозам?

Создатели нового фильма впервые рассказывают о том, как происходят битвы за космос и в космосе: начиная с истории ядерных взрывов в стратосфере и заканчивая новейшими способами уничтожения спутников противника. Много лет эта гонка вооружений двух сверхдержав — СССР (а позже России) и США — оставалась секретной. Но именно она позволила совершить научно-технические прорывы и внедрить массовые изобретения, которые изменили жизнь миллионов людей. Однако в настоящее время на военное присутствие в космосе всё активнее претендуют новые игроки. Авторы фильма «Космос. Поле ядерной битвы» отвечают на вопрос, как Россия поддерживает свое лидерство в этой области.