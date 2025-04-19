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Когда отмечается православная и католическая Пасха в 2026 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пасха — главный праздник христианского мира, символизирующий Воскресение Иисуса Христа. Если в 2025 году дата празднования у католиков и православных совпадает, они отмечают торжество 20 апреля, то в 2026 году православные и католики в России отметят Пасху в разные даты.​

Это связано с различиями в календарях и методах вычисления даты праздника.​ В России, где преобладает православная традиция, Пасха отмечается по юлианскому календарю, а у католиков дату рассчитывают по григорианскому календарю.

Православная Пасха в 2026 году

В 2026 году православная Пасха будет ранней, ее отметят в воскресенье, 12 апреля. Дата Пасхи у православных рассчитывается по юлианскому календарю, она должна приходиться на первое воскресенье после полнолуния, которое наступит вслед за весенним равноденствием.

При этом традиционно Пасху не празднуют раньше Песаха. Это связано с библейским текстом, согласно которому Христос был распят весной в полнолуние и на Песах.

Важным моментом для православных считается схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, в Великую субботу. Тогда же совершается вынос Плащаницы и чтение канона Великой Субботы. Ночную Пасхальную службу открывает крестный ход, который завершается Божественной литургией.​

Главным украшением стола у православных считаются сладкий кулич с изюмом, политый белой глазурью или посыпанный сахарной пудрой, а также окрашенные яйца — символ гроба Господня и жизни.

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Католическая Пасха в 2026 году

Дату Пасхи у католиков в свою очередь рассчитывают по григорианскому календарю. Следовательно, отсчет ведется от разных дат, хотя в обоих случаях Пасха выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Чаще всего католики и православные отмечают Пасху с разницей в неделю, но случается как разрыв в месяц, так и полное совпадение дат.

В 2026 году они отметят Христово Воскресенье на неделю раньше православных, 5 апреля.

В отличие от православных, которые соблюдают Великий пост 48 дней, приверженцы католицизма держат пост 46 дней, из них на строгий пост приходится всего три дня: Пепельная среда (начало поста) и два дня Триденствия — Страстная пятница и Великая суббота.

На Западе праздник ассоциируется преимущественно с шоколадными яйцами и пасхальным зайцем — символом плодородия и возрождения.

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