Поэт Константин Кедров умер на 83-м году жизни
Советский и российский поэт, философ и литературный критик Константин Кедров скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза писателей (РСП) в среду, 16 апреля.
«На 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ и литературный критик... Константин Кедров», — цитирует сообщение RT.
Отпевание Кедрова состоится 18 апреля в 8:00 утра в храме «Малое Вознесение». Прощание запланировано на 10:00 утра в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), сообщается на сайте kp.ru.
Кремация и захоронение праха пройдут на Донском кладбище в Москве, пишет «Москва 24».