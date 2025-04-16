Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин побывали в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Как отметил столичный градоначальник, в ходе посещения «были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах».

«Бауманка — известная кузница кадров космической отрасли. Ее выпускники — выдающиеся конструкторы С.П. Королев, В.П. Бармин, Н.А. Пилюгин, ведущие сотрудники предприятий, а также 15 космонавтов», — написал Собянин в своем Telegram-канале, отметив, что сегодня по направлениям, связанным с освоением космоса, там учатся свыше 4,5 тыс. студентов.

Мэр также подчеркнул, что президент России «принимает большое участие в жизни Бауманки». В частности, по поручению главы государства «в последние годы ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется», добавил Собянин.

Новый кампус Бауманки — первый в стране объект, который был построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В общей сложности было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. м. «Этого удалось достичь за счет слаженной работы — объекты возводились и проектировались параллельно, — написал Собянин. — Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей».

В период с 2022 по сентябрь 2024 года были, в частности, открыты кластер «Инженерия в науках о жизни», Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, Центральный кластер, многофункциональный комплекс «Квантум Парк» и комплекс общежитий. Параллельно со строительством научно-исследовательского кластера были проведены работы по улучшению транспортной инфраструктуры в районе вуза, напомнил мэр Москвы.