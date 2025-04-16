Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Путин заявил о создании нового нацпроекта по развитию космической отрасли

0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ближайшее время в России должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космической отрасли. Об этом 16 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности.

«В марте на встрече с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в рамках нового нацпроекта будут сформулированы ближайшие и долгосрочные цели космической программы России. Президент добавил, что это поможет ставить актуальные задачи перед наукой и системой образования.

Путин добавил, что реализация нацпроекта в космической отрасли должна, в том числе, способствовать развертыванию системы беспилотников в России. Он отметил важность применения в этой сфере новых технических решений.

Звездный гарант: «Роскосмос» включит ядерную программу в профильный нацпроект
Путин пожелал Баканову удачи на посту главы госкорпорации и объяснил выбор именно его кандидатуры

В этот же день Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025