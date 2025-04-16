Путин заявил о создании нового нацпроекта по развитию космической отрасли

В ближайшее время в России должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космической отрасли. Об этом 16 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности.

«В марте на встрече с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в рамках нового нацпроекта будут сформулированы ближайшие и долгосрочные цели космической программы России. Президент добавил, что это поможет ставить актуальные задачи перед наукой и системой образования.

Путин добавил, что реализация нацпроекта в космической отрасли должна, в том числе, способствовать развертыванию системы беспилотников в России. Он отметил важность применения в этой сфере новых технических решений.

В этот же день Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.