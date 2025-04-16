Ковальчук рассказал Путину о необходимых для покорения дальнего космоса технологиях

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину во время визита российского лидера 16 апреля в МГТУ имени Баумана о технологиях, необходимых для покорения дальнего космоса.

«Теперь что касается дальнего космоса. Дальний космос, вот эти, я думаю, байки этого самого [американского миллиардера и основателя корпорации SpaceX Илона] Маска <..> Лозунги — это важное дело, но на жидкостной ракете никуда не улететь. <…> Надо ставить на Луну станцию, там всё апробировать и наладить. И оттуда как аэродром подскока поставить», — рассказал он.

Ковальчук добавил, что Россия превосходит США в технологии создания ядерных реакторов, работающих на водороде. По его словам, этого достаточно для создания межпланетного буксира. Кроме того, президент НИЦ предложил новый «атомный космический проект 2.0» с акцентом на независимость РФ в околоземном пространстве.

«Если взять околоземное пространство, в нем у нас есть всё — мы абсолютно вне конкуренции. Нужно создать станцию-хаб предпланетную для того, чтобы осваивать Луну», — сказал он.

Ранее в этот день Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.