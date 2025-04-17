Более 20% россиян рассказали о желании делегировать ИИ прохождение собеседования

Среди опрошенных россиян 81,5% респондентов готовы делегировать искусственному интеллекту (AI) стрессовые задачи, а 22,7% выразили желание доверить ему прохождение собеседований за них. Об этом говорится в результатах исследования компании HONOR о влиянии дипфейков на процессы найма и рынок труда, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

Эксперты выяснили, что 1,1% россиян сами создают дипфейки. При этом распространение поддельных видео с использованием искусственного интеллекта настораживает рекрутеров.

«Появление технологий дипфейков и инструментов AI, способных имитировать человека на интервью, серьезно подрывает достоверность результатов найма. Кандидат может полностью заменить себя на этапе оценки, превращая цифровые каналы рекрутинга из инструмента удобства в зону уязвимости. Стандартизированные вопросы и типовые кейсы теряют актуальность — их слишком легко автоматизировать», — отметила HR-профайлер и предприниматель IT-рекрутингового агентства Unicorn Search Дарья Баркова.

Она предположила, что будущее — за динамичными форматами, где ключевую роль играют живое взаимодействие, способность к адаптации в реальном времени и индивидуальная реакция на нестандартные условия.

В свою очередь, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова уточнила, что пока случаи использования технологий дипфейков для прохождения онлайн-собеседований единичны.

«По мере развития технологий такие риски могут стать довольно ощутимыми, и компаниям стоит уже сегодня задуматься о противодействии. Как минимум, важно проводить более тщательный первичный скрининг кандидата, не пренебрегать проверкой через внутреннюю службу безопасности. Во время онлайн-собеседований стоит обращать внимание на качество и «естественность» видео, манеру речи», — добавила она.

Эксперты выразили мнение, что в ближайшее время компании будут вынуждены изменить методы подбора персонала, используя новые способы проверки личности кандидатов и подлинности видео во время онлайн-собеседований.

Ранее, 20 февраля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что использование дипфейков мошенниками растет в классических способах социальной инженерии. Когда злоумышленники обзванивают людей, они, для того чтобы преодолеть психологический барьер, применяют подделанные с помощью ИИ видео и аудио.