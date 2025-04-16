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Патрушев рассказал о продолжении точечной работы на проблемных очистных объектах

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Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева/Евгений Паулин
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 16 апреля провел заседание в рамках инцидента № 55 «Очистные сооружения», в котором приняли участие руководство Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора и других федеральных органов исполнительной власти, представители Государственной думы и главы регионов.

«За I квартал текущего года введены в эксплуатацию еще шесть объектов. Обеспечение корректной работы очистных сооружений — это в первую очередь непосредственный вклад в здоровье наших граждан. И мы не можем не исполнить взятые на себя обязательства по строительству и реконструкции объектов. Эта работа должна быть доведена до конца как можно скорее, поэтому важно постоянное внимание со стороны федеральных ведомств и регионов. По итогам выездной проверки рабочей группы по каждому недостроенному объекту сформирован комплекс мер для решения существующих вопросов. Их реализация будет строго контролироваться», — подчеркнул Патрушев.

Ранее была сформирована рабочая группа для оперативного контроля за всеми недостроенными объектами в регионах, участвующих в инциденте. Также были скорректированы дорожные карты по достройке очистных сооружений. Патрушев обратил внимание, что новые сроки, предложенные регионами, не должны нарушаться. Для этого рабочая группа продолжит точечно выезжать на проблемные объекты для фиксации динамики решения задач.

Также в Минприроды разработали порядок верификации устраненных нарушений для последующей проверки Росприроднадзором очистных сооружений. Это требуется для подтверждения необходимого уровня нормативной очистки. В отношении регионов, которые не завершили строительные работы до апреля текущего года, организована работа по возврату части средств в федеральный бюджет.

На заседании также обсудили готовящийся нормативный правовой акт, который определит порядок установления нормативов предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения.

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24 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области.

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