Оверчук рассказал о расширении рынка сбыта России в Евразии в 2025 году
Cоглашение о зоне свободной торговли между Россией и Ираном откроет новые возможности для расширения рынка сбыта продукции России. Об этом 16 апреля рассказал «Известиям» вице-премьер страны Алексей Оверчук.
«В 2025 году мы в первую очередь ждем вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с Исламской Республикой Иран. <…> Это такое большое событие, которое мы ожидаем. Параллельно ведутся переговоры еще с рядом евразийских стран, которые тоже будут способствовать расширению рынка сбыта нашей продукции», — сказал Оверчук.
Кроме того, он также отметил, что это событие станет важным шагом в росте ассортимента на внутреннем рынке страны.
Замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач 24 января сообщил, что в этом году зона свободной торговли с Ираном, возможно, начнет работать уже на основе новых правил, существенно более выгодных для российских экспортеров.
Он уточнил, что объединение, в которое входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, формирует зону свободной торговли не только внутри себя, но и с другими государствами-партнерами. У союза эффективно действуют преференциальные торговые соглашения с Вьетнамом, Сербией и Ираном.