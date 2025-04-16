Набиуллина заявила о необходимости создать условия для платформенной экономики
В России необходимо создать условия для развития плотформенной экономики. Об этом 16 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.
«Мы должны создать условия для развития платформенной экономики», — сказала она в ходе выступления на пятом ежегодном форуме Data Fusion.
Глава ЦБ уточнила, что на данном этапе в российской экономике необходимо очень сбалансированное регулирование.
По словам Набиуллиной, задача состоит не в ограничении инноваций, а создании условий для добросовестной конкуренции, прозрачных правил для клиентов, поставщиков защиты прав потребителей. Она уточнила, что это способствует созданию доверенной среды, которой является платформа.
«Это как раз и есть условия для развития», — заключила глава Центробанка РФ.
Минэкономразвития РФ 20 февраля внесло в правительство законопроект «О платформенной экономике». Основное внимание в нем уделяется регулированию работы посреднических цифровых платформ, которые позволяют одновременно размещать предложения по продаже товаров или услуг, заключать сделки и осуществлять платежи.