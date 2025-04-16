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Великобритания сообщила о нападении на судно у побережья Йемена

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Фото: TASS/AP/Osamah Abdulrahman
dzen
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о морском инциденте у побережья Йемена, в ходе которого британское судно преследовали неизвестные. Соответствующее заявление 15 апреля ведомство опубликовало в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Капитан судна сообщил, что вооруженные лица на нескольких малых судах преследовали его в течение примерно двух часов, раздавались выстрелы», — говорится в сообщении.

После этого капитан принял решение изменить курс в сторону побережья Йемена. Впоследствии нападавшие прекратили преследование корабля.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 185 км от йеменского города Аден.

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При этом США содействовали созданию нового антихуситского блока

1 декабря 2024 года ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден. Уточняется, что инцидент произошел в 80 милях к югу от порта. Произошедшее расследуется властями.

Ранее, 12 ноября, официальный представитель Вооруженных сил Йемена, бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Помимо этого хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море.

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