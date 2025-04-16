Заммэра Москвы Сергунина рассказала о посещаемости детской версии «Активного гражданина»
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- Заммэра Москвы Сергунина рассказала о посещаемости детской версии «Активного гражданина»
Количество посещений платформы «Активный гражданин — детям», которую запустили в августе прошлого года, превысило 1,4 млн, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Чаще всего ей пользуются ребята в возрасте от 11 до 13 лет», — отметила вице-мэр.
Сегодня на платформе представлено свыше 240 познавательных викторин (с вопросами о волонтерстве спорте и достопримечательностях), игр, комиксов и видеороликов. Разделы знакомят с историей и культурными площадками города, фестивалями и крупными проектами для юных москвичей.
Также в одном из разделов есть тренажер для решения математических примеров на скорость, а в другом собраны игры, развивающие память и смекалку. За успешное прохождение заданий пользователи получают баллы, которые можно обменять на сувениры, билеты на экскурсии и смотровые площадки, скидки в кафе.
Проект «Активный гражданин — детям» ориентирован на ребят в возрасте от 6 до 14 лет.