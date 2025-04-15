18 апреля на РЕН ТВ пройдет спецэфир программ «Тайны Чапман» и «Главные тайны мира»

В пятницу, с 13:00, канал РЕН ТВ начнет показ громких расследований программы «Тайны Чапман» — «Зачем планете вулканы?» и «Формула любви», а также проекта «Главные тайны мира» — «Цветная эволюция» и «Добро пожаловать под землю!».

Эфир «Тайны Чапман» в 13:00 — «Зачем планете вулканы?». Столбы пепла, непроглядная тьма и кислотные дожди — так выглядела бы наша планета, если бы на ней одновременно начали извергаться все потенциально активные вулканы. А их — полторы тысячи. На земле бы резко понизилась температура, погиб урожай, грунтовые воды пропитались бы ядом. Сложно сказать, выжил бы в такой обстановке человек... Почему вулканы извергаются поочередно и могут ли активизироваться все сразу? Можно ли предугадать их пробуждение? И кто они — потенциальные убийцы или, наоборот, спасители человечества?

Эфир «Тайны Чапман» в 14:00 — «Формула любви». Почему у обезьян исчезла шерсть? Невероятно, но наши предки полысели… из-за любви. Ученые пришли к выводу, что гладкошерстные приматы получали больше удовольствия от объятий и ласк и сильнее нравились друг другу. Естественный отбор взял это на заметку, и когда наши предки встали на две ноги, они продолжали терять волосы еще больше. Чувствительная оголенная кожа продлевала моменты близости, возникала привязанность и забота, а там — и до любви недалеко. Но что такое любовь? Существует ли она на самом деле? Или всё наше поведение определяют инстинкты, для которых люди просто придумали красивые названия?

Эфир «Главные тайны мира» в 15:00 — «Цветная эволюция». Главный цвет 2025 года — шоколадно-коричневый оттенок, который называют «мокко-мусс». По мысли дизайнеров, цвет мокко-мусс передает ощущение легкости и изысканности. Так считают в Европе и Америке. А вот для простого россиянина это, скорее, цвет весенней распутицы или осенней слякоти. Почему люди воспринимают цвета по-разному? Каким видели окружающий мир наши предки? Для чего нужно цветовое разнообразие на нашей планете?

Эфир «Главные тайны мира» в 17:00 — «Добро пожаловать под землю!». В Германии начали создавать цифровой реестр… бункеров. В случае полномасштабного военного конфликта нужное убежище можно будет отыскать при помощи приложения на смартфоне. А в Швейцарии планируют убрать все наземные грузовые перевозки и построить подземный город размером с московское метро, где будут трудиться роботы. Неужели наше будущее — под землей? Какую подземную инфраструктуру уже придумали для нас? И возможно ли обустроить в недрах планеты достойную жизнь?