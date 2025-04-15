Финские полицейские объявили двухдневную забастовку из-за низких зарплат
В области Западная Уусимаа в южной части Финляндии началась двухдневная забастовка сотрудников полиции из-за низких зарплат. Об этом 15 апреля сообщила телерадиокомпания Yle.
Причиной забастовки являются застопорившиеся переговоры о заработной плате, которые затрагивают около 80 тыс. работников. По данным издания, в последний раз забастовка полиции в Финляндии проводилась в 1976 году.
«Все отделения полиции будут закрыты в дни забастовки, то есть во вторник и среду. Заявления о правонарушениях нельзя будет подать в участке лично. Пункты находок также будут закрыты», — уточняется в публикации.
Отмечается, что сотрудники полиции по-прежнему будут реагировать на чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.
Ранее, 23 марта, финский профсоюз работников пищевой промышленности (SEL) начал шестидневную забастовку на пивоваренных заводах Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Профсоюз требовал повышения заработной платы работников и улучшения условий труда.