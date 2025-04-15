Украинские беспилотники атаковали Курск. Главное

Город Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибла одна женщина, еще девять человек пострадали. Повреждения получили несколько многоэтажных домов, в трех из них разразился пожар. Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 100 БПЛА в Курской области. Что известно о нападении — в материале «Известий».

Что известно об атаке

• В ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. Удар пришелся на жилые районы областного центра. В результате атаки погибла женщина 1940 года рождения, также пострадали еще девять человек, шестеро из них госпитализированы. Они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

• Один из беспилотников повредил многоквартирный дом на улице Заводской. В нем разгорелся огонь, охвативший восьмой и девятый этажи. Пожарные сумели его локализовать, жителей эвакуировали в пункты временного размещения в школах, обучение перевели на дистанционный формат.

• Пожары возникли также в жилых домах на улицах Орловской и Веспремской. На месте последнего после атаки беспилотника были найдены поражающие элементы в виде металлических шариков. Всего было повреждено 24 многоквартирных дома и еще три частных домовладения.

• Одной из мишеней атаки оказался гараж скорой помощи. В нем были повреждены 11 машин. Станция продолжает свою работу. Всего в Курске атаке подверглись 20 автомобилей.

• Из-за атаки беспилотников без электроснабжения остались около 1 тыс. бытовых потребителей в Железнодорожном округе Курска. В целях безопасности было отключено электроснабжение в поврежденных многоэтажных домах. Над ликвидацией последствий атаки работают 40 энергетиков.

Что говорят силовые ведомства

• Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 115 украинских БПЛА за прошедшую ночь. 109 из них были сбиты на территории Курской области, еще три — в Воронежской области и по одному — в Подмосковье, Брянской и Орловской областях.

• Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированной атаки на Курск. Военные следователи обнаружили фрагменты летательных аппаратов и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры.

• Прокуратура Курской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Прокуроры городских округов лично осуществляют контроль за ситуацией на местах.

Как реагируют власти

• Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночной удар украинских беспилотников по Курску беспрецедентным по своей жестокости преступлением. Он отметил, что эвакуированные жители города получат питание и помощь, а также пообещал обеспечить их выплатами.

• Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее в Курске циничным действием, которое демонстрирует истинные цели и намерения президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что массированная атака произошла на фоне заявлений Киева о стремлении к миру.