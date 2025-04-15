Суд заочно приговорил командира ВСУ к 24,5 года заключения за убийство гражданского
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- Суд заочно приговорил командира ВСУ к 24,5 года заключения за убийство гражданского
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 24,5 года лишения свободы командира отдельного инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Завалецкого. Об этом 15 апреля сообщила республиканская прокуратура.
«Он признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — уточнили на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, в марте 2022 года Завалецкий, находясь на боевой позиции в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, расстрелял мирного жителя, который оказался вблизи позиций.
Уточняется, что украинский военный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Ранее, 12 апреля, следователи предъявили обвинение трем украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. Боевики атаковали жилые дома, где находились мирные жители, в результате чего не менее четырех человек погибли.