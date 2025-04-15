Мосгорсуд прекратил дело о дискредитации армии в отношении комика Поперечного

Московский городской суд 14 апреля прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием события и состава правонарушения, руководствуясь п. 1,2 ч. 1 ст. 24.5 («Отсутствие события, состава административного правонарушения»).

В настоящее время Поперечный проживает на территории США.

Ранее, 22 ноября 2024 года, Тверской районный суд Москвы назначил административный штраф Поперечному в размере 50 тыс. рублей. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).