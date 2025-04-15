Камбэки и провалы

Западные команды нанесли первый ответный удар «восточникам». Еще раз стало понятно, что победы в первых матчах хороши сами по себе, но проецировать этот факт на всю серию не имеет смысла. В плей-офф должно быть место чуду — хотя бы локальному. «Спартак» во втором матче против «Салавата Юлаева» спасся за несколько десятых до истечения третьего периода в ситуации, когда 0–2, казалось, уже были высечены в камне. Однако Адам Ружичка выступил в роли мага, волшебника и спасителя одновременно.

Во многом характер матча был похож на то, что происходило в первой игре. Гости открыли счет, а потом «Салават Юлаев» включился на полную мощность и действовал с позиции силы. В обороне у «Спартака» временами полыхал пожар. Вратарь Артем Загидулин снова отбил 43 броска. Интересная закономерность. Красно-белые, в отличие от прошлой игры, показали и характер, и более качественную реализацию моментов, и лучше действовали на собственном пятачке.

Ответ на вопрос, что у «Салавата Юлаева» пошло не так, лучше всего показывают красноречивые цифры. Уфимские легионеры пока не забросили в серии ни одной шайбы! Они были вовлечены в некоторые голы, отметившись результативными передачами, активно действовали в чужой зоне и не катались по площадке с безучастным видом. Однако именно их голов не хватило для большего.

Вратарь Александр Самонов не выглядел образцом надежности, заставив вспомнить и о недавней серии с «Сибирью», и о прошлогоднем противостоянии с «Трактором». Но выбора у Виктора Козлова сейчас нет. Ему надо идти с Самоновым до конца. Бросать в дело не задействованного ранее в больших делах Семена Вязового — большой риск.

«Локомотив» сыграл по-чемпионски, не оставив крепкому оппоненту ни единого шанса. Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча признал, что у его команды ничего не получилось. В таком исходе видна заслуга в первую очередь самих ярославцев, которые с начала матча были быстрее, энергичнее и опаснее гостей. Это был не просто навал с упором на грубую физическую силу.

«Локомотив» создавал моменты и после жесткого давления в чужой зоне, и в позиционном нападении, и вследствие атак с ходу. Выдержать сумасшедшую интенсивность на протяжении всей серии нереально. Хотя запас сил у «Авангарда» тоже вызывает вопросы. Команда начала терять свежесть еще в матчах с «Металлургом». Еще и Майкл Маклауд должен уехать в Канаду на судебное заседание. Это большая потеря.

В тренерском штабе «Локомотива» работают неглупые люди. Один из них — Антон Курьянов — совсем недавно занимал ответственные посты в «Авангарде». Ярославские нападающие во втором матче с первых секунд активно играли в давление, частенько ставя целью первую пару защитников соперника Дамир Шарипзянов – Семен Чистяков. На этот дуэт, выходящий на площадку в любых ситуациях, выпадает колоссальная нагрузка на протяжении всего плей-офф. В какой-то момент даже сильные физически и умные по-хоккейному игроки начинают проседать, допуская ошибки.

В регулярном чемпионате главный тренер омской команды Ги Буше пытался варьировать защитников, остановившись в итоге на сочетании Шарипзянов – Чистяков. Пока не понимаю, стоит ли их разбивать в следующем матче. Но для меня очевидно, что именно против них «Локомотив» действует с особой агрессией. Стартовые голы хозяев пришли именно после давления в чужой зоне на первую пару омской команды.

Еще одним объектом воздействия в составе гостей стал их лучший нападающий Владимир Ткачев. От него вторую игру подряд исходит главная опасность воротам Даниила Исаева. Омского бомбардира, стараясь вывести из равновесия, цепляли все кому не лень. Особенно усердствовал ветеран Александр Радулов, действовавший с задором и наглостью юнца. В одном из моментов Ткачев, катясь к своей скамейке, даже ткнул клюшкой в его сторону. Мне казалось, что наказание неизбежно. Арбитры после видеопросмотра ничего страшного не обнаружили, хотя форвард «Локомотива» всем видом показывал, что ему больно. Жду продолжения разборок в омских матчах. Ги Буше — матерый волчара, поэтому команда должна правильно отреагировать на попытки провоцировать своего лидера.

Минское «Динамо» провело образцовую выездную игру, не считая последней минуты третьего периода. Гости уплотнили среднюю зону, почти не пускали соперника на свой пятачок и неплохо пользовались свободой, которую периодически предоставлял «Трактор». Победа была бы заслуженной, если хозяева не перевернули бы матч и не сделали счет из 1:2 в 3:2 за 18 секунд. В нужный момент включились его лидеры. Забили те, от кого этого больше всего ждут: Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Александр Кадейкин. Волевой характер челябинцев в нынешнем плей-офф — это отдельная история, яркая и пока до конца необъяснимая.

Сценарий второго матча получился еще более закрученным. В первом периоде гости забили две безответные шайбы. Николас Мелош с пятачка завершил шикарную комбинацию динамовцев, а через две минуты нападающий Илья Усов упрочил преимущество — выстрелил с ближней дистанции после точной передачи Джоша Брука. В начале второго периода белорусы забросили третью шайбу — автором гола стал Егор Бориков. Нападающий удачно подкараулил отскок в левой зоне и без проблем поразил свободный угол. Однако до конца второго периода челябинцы отыграли отставание в три шайбы. Отличились Стивен Кэмпфер и дважды Максим Шабанов.

Третий период прошел напряженно — с потасовкой и многочисленными моментами. Однако команды не сумели организовать новые голы, поэтому ушли в овертайм. Дополнительное время могло закончиться очень быстро — на 63-й минуте нападающий «Трактора» Никита Коростелев забросил шайбу. Челябинцы принялись праздновать вторую победу в серии, но их ожидало разочарование — снова гол отменили, на этот раз из-за офсайда. К чести челябинцев, три отмененных гола (два не засчитали в первом периоде) их не сломили. На 70-й минуте решающую шайбу забросил защитник Григорий Дронов, красиво выстрелив из левого круга вбрасывания.

Сможет ли белорусский клуб теперь отойти от двух таких обидных поражений — вопрос открытый.

Дважды на старте второго раунда уступили и хоккеисты московского «Динамо». Подопечные Алексея Кудашова во втором раунде плей-офф не могут выиграть дома с 2016 года! Удивительно, но факт. «Ак Барс» же с приходом Анвара Гатиятулина принципиально изменился. Казанцы не стесняются переключаться на активный и агрессивный стиль. Забрав два матча в Москве, они стали очевидными фаворитами этой серии.

Справка «Известий» Кубок Гагарина, 1/4 финала «Салават Юлаев» – «Спартак» — 4:1, 4:5 Счет в серии: 1–1 «Локомотив» – «Авангард» — 1:4, 4:1 Счет в серии: 1–1 «Трактор» – «Динамо» Минск — 4:2, 4:3 Счет в серии: 2–0 «Динамо» Москва – «Ак Барс» — 2:5, 0:2 Счет в серии: 0–2

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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