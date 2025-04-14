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Увеличение пошлин за развод может уменьшить число браков

Депутат Буцкая: увеличение пошлины за развод только уменьшит число браков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Увеличение пошлины на развод может стать причиной уменьшения количества браков, необходимо поддерживать молодых людей и просвещать, рассказывая о возможных мерах поддержки. Об этом заявила 14 апреля заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ТАСС.

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — прокомментировала Буцкая.

Кроме того, депутат отметила, что важно оставаться на связи с молодыми людьми, решившими заключить брак. По ее мнению, в таком случае счастливых семей, разбирающихся во всех мерах поддержки, будет больше.

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Ранее, 14 марта, адвокат, управляющий партнер РОКА «Советник» Екатерина Заболоцкая рассказала о преимуществах официального оформления брака.

Заболоцкая отметила, что банки гораздо охотнее одобряют кредиты семейным людям, так как для них это подтверждает их социальную стабильность и ответственность. Кроме того, зарегистрированный брак может давать такое преимущество, как получение налоговых вычетов.

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