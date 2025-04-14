Депутат Харченко посетила образовательные учреждения Курска с целью мониторинга

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко 14 апреля в рамках мониторинга партийного проекта «Новая школа» посетила несколько образовательных учреждений Курска, где проходит или предстоит ремонт.

«В рамках народной программы партии «Единая Россия» есть план по капитальному ремонту образовательных организаций. Это и средние общеобразовательные школы, и образовательные организации для одаренных детей», — рассказала «Известиям» Харченко.

Отмечается, что сначала она посетила лицей-интернат № 1. Там уже идет демонтаж целого этажа перед ремонтом. За ним следят родители и ученики, они также влияют на выбор дизайна.

«Привлекают родителей. Родители согласовывают и цвет, и расстановку, и мебель. Даже в какой-то степени, насколько удобно. Родительский комитет очень плотно участвует и в образовательном процессе, как бы и непосредственно в бытовых вопросах», — рассказал папа троих учеников лицея Александр Мезенцев.

Кроме того, мама одной из учениц лицея Ольга Шадрина отметила положительные качества данного учебного заведения. По ее словам, в лицее «эмоционально хорошо».

Также Харченко осмотрела школу № 14, где необходимо сделать ремонт.

Последней для посещения была территория перед корпусом Курского государственного педагогического университета. Корпус находится напротив мемориала павших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Там заметили, что на корпусе выцвели буквы «Курск — город воинской славы». Кроме того, саму территорию тоже нужно привести в порядок.

«Это здание является частью архитектурного комплекса, мемориального комплекса, посвященное памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ну и, честно говоря, очень приятно, что такое решение принято» — отметил проректор университета Владимир Сидоров.

31 марта стало известно, что в Севастополе школа № 17 вновь открылась после капитального ремонта. Уточняется, что в учебном заведении полностью обновили все помещения и пищеблок, оснастили необходимым оборудованием мастерские, кабинеты труда, а также провели благоустройство прилегающих участков.