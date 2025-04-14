В Одесской области мужчина угрожал карабином сотрудникам ТЦК

В городе Измаил Одесской области мужчина угрожал карабином сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), чтобы помочь знакомым избежать мобилизации. Об этом 14 апреля сообщили в областном управлении нацполиции Украины.

«Несколько дней назад на одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащими Измаильского ТЦК были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не представили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что после этого на место подъехал мужчина, который начал угрожать сотрудникам ТЦК карабином. Он посадил своих знакомых в автомобиль и скрылся с места происшествия.

В областном управлении нацполиции Украины сообщили, что угрожавшего мужчину задержали, у него изъяли машину, две единицы огнестрельного оружия и 158 патронов. В его отношении возбуждено уголовное дело. Двоих его знакомых передали в ТЦК.

Ранее, 5 апреля, в Одессе мужчина с охотничьим ружьем попытался освободить сына из ТЦК. Удалось ли мужчине добиться освобождения сына, неизвестно, в его отношении составили два административных протокола.