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Индийский ювелир арестован в Бельгии за мошенничество на $1,8 млрд

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Беглый индийский ювелир Мехул Чокси был арестован в Бельгии спустя семь лет после того, как стали известны подробности его участия в одной из крупнейших в индийской истории схем банковского мошенничества, ущерб от которого оценивается в $1,8 млрд. Об этом 14 апреля сообщает агентство Reuters.

Правительство Индии отправило запрос на экстрадицию Чокси, но, по данным агентства, адвокат ювелира сообщил о намерении подать апелляцию на освобождение своего подзащитного, ссылаясь на проблемы мужчины со здоровьем и лечение от рака.

В 2018 году второй по величине государственный банк Индии —- Пенджабский национальный банк (PNB) — заявил об обнаружении предполагаемого мошенничества на сумму $1,8 млрд в одном из своих отделений в Мумбаи. Банк подал заявление в Индийское бюро расследований с указанием на местного миллиардера-ювелира Нираву Моди и его дядю Чокси, управляющего директора компании Gitanjali Gems.

Позже индийская полиция предъявила Чокси, Моди и некоторым другим обвинение в мошенничестве.

Моди бежал из Индии еще до того, как стали известны подробности его участия в мошеннической схеме. Он был арестован в Великобритании в 2019 году и с тех пор остается под стражей.

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В декабре прошлого года в Москве задержали американца, находившегося в розыске по линии Интерпола. На родине его объявили в розыск по делу о мошенничестве. Информация была передана американской стороне.

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