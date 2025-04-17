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Пасхальная корзинка: что класть, а что запрещено святить

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Пасха — светлый и главный для верующих праздник, возвещающий о воскрешении Христа. Считается, что пока слышен звон колоколов, а люди радостно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе», в мире будут торжествовать любовь и добро. Большинство людей стараются в праздник посетить церковь, а также освятить пасхальную корзинку. Что можно в нее положить и что нельзя — в материале «Известий».

Что должно быть в пасхальной корзинке в 2025 году

Пасхальная корзинка — это символ воскресения и духовной радости, а не просто набор продуктов. Главное — не количество продуктов, а правильный смысл.

  • пасха творожная — символ чистоты, радости, воскресения. Часто оформляется в форме усеченной пирамиды с буквами «ХВ» (Христос Воскресе);
  • кулич — сдобный дрожжевой хлеб с изюмом, орехами и глазурью. Это прообраз артоса — квасного хлеба с трапезы апостолов после Воскресения Христа;
  • крашеные яйца — символ новой жизни. Первое яйцо окрашивают в красный цвет — как напоминание о крови Спасителя.

Дополнительно можно положить:

  • четверговую соль как символ защиты от болезней;
  • сыр и масло — знаки богатства, радости, завершения поста;
  • колбасу, ветчину или мясо — можно добавлять для праздничной трапезы, но с умеренностью и благоговением. Всё, что было запрещено в пост, освящается и возвращается в дом с благословением;
  • немного хлеба или просфору;
  • мед (в знак сладости духовной жизни);
  • вино (только в символическом количестве и лучше — церковное, кагор).

Корзинку украшают вышитыми полотенцами, свечами, цветами, зеленью и буквами «ХВ» (Христос Воскресе), что подчеркивает ее торжественность.

Важно помнить: всё, что кладётся в корзинку, должно быть освящено с верой и благодарностью, а не ради красоты или похвальбы.

Можно ли святить лекарство, водку, соль, деньги

Эти вопросы часто задаются священникам, и ответы на них зависят от контекста и намерения.

Лекарства

Можно принести в небольшом количестве, если это делается с верой и просьбой к Богу о помощи в исцелении. Однако такие предметы освящают по особому благословению или на специальных молебнах о здравии, а не обязательно в Пасху.

Водка и алкоголь

Крепкий алкоголь неуместен в пасхальной корзинке. Освящается только вино как символ Причастия и духовной радости. Водку, коньяк и т.п. приносить не следует — это неуважение к святыне, даже если намерения добрые.

Соль

Соль — один из древних символов чистоты и силы, и ее можно освятить, особенно если речь идет о четверговой соли, приготовленной с молитвой. Однако лучше уточнить у священника в конкретном храме.

Деньги

Деньги не освящаются. Их можно пожертвовать на храм, в пасхальную корзинку они не кладутся. Это не предмет благословения, а средство помощи.

Что нельзя святить в церкви на Пасху

В храме действует не только традиция, но и благоговейный подход к святыням. Пасхальное благословение не должно превращаться в «общую ярмарку».

Категорически неуместно и нельзя класть в пасхальную корзинку:

  • алкоголь, кроме кагора;
  • сигареты;
  • ножи, иглы, острые предметы;
  • деньги, кошельки;
  • игрушки, украшения, косметику;
  • продукты, не предназначенные для еды (например, подарки или упаковки);
  • постные продукты — их не освящают, так как они не предназначены для праздничной трапезы;
  • продукты с кровью животных — к примеру, кровяную колбасу.

Не рекомендовано:

  • овощи и фрукты — не имеют символического смысла в пасхальном контексте;
  • готовые блюда (салаты, закуски) — могут нарушать санитарные правила и искажать суть освящения.

Следует помнить, что освящается не просто еда, а символ праздничной радости верующих. Главное в Пасхе — желание и готовность верующих встретить воскресшего Христа с чистым сердцем и благодарностью.

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