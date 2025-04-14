В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

У российской подводной лодки класса «Кондор» нет аналогов в Военно-морском флоте (ВМФ) США. Об этом 14 апреля заявил американскому журналу 19FortyFive эксперт в сфере обороны Брент Иствуд.

«Подводные лодки 945 «Барракуда» и 945а «Кондор» имеют титановые корпуса. Российский флот любит свои лодки с титановыми корпусами. Титан имеет большую прочность при меньшем весе. Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — объясняет специалист.

По словам Иствуда, подлодки этого класса тяжелы в производстве, а также дорогостоящие. Однако РФ продолжает успешно модернизировать их, добавила «Газета.Ru».

Еще в октябре 2024 года военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, прокомментировал «Известиям» данные о том, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году по версии журнала U.S. News and World Report. По его словам, российское вооружение превосходит западные аналоги, в частности бронетанковая техника и авиация.