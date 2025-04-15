В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают способы достижения национальных целей. Трансляция
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают способы достижения национальных целей. Трансляция
15 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Новые вызовы: как бизнес помогает достижению национальных целей?».
Участники:
- Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ;
- Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике;
- Сергей Вотяков, член правления и председатель комитета «Искусственный интеллект» ассоциации РУССОФТ;
- Анна Никитченко, вице-президент по цифровой трансформации компаний и регионов Ассоциации компаний по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ);
- Асият Багатырова, руководитель АНО «Общественный капитал»;
- Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности;
- Светлана Листопадова, сопредседатель комиссии по развитию финансовой, управленческой грамотности и креативных технологий в сферах предпринимательства, культуры и гостеприимства ТПП РФ, доцент МГИК;
- Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России.