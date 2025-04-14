Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом 14 апреля свидетельствует публикация на сайте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства заявил, что данная стратегия связывает воедино экономические процессы, координирует ввод новых мощностей в добыче, переработке, генерации с потребностями людей и предприятий.

«Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году», — подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, стратегия определяет долгосрочные ориентиры на период до 2050 года, в том числе развитие топливно-энергетического комплекса в условиях глобальных вызовов, энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологического изменения в целом, а также растущего энергопотребления.

Новак уточнил, что увеличение промышленного производства, развитие электротранспорта городских агломераций и рост цифровой инфраструктуры обеспечат долгосрочный спрос и на энергоресурсы, и на продукцию нефтегазохимии.

Новый документ расширяет горизонты планирования и учитывает актуальные вызовы, чтобы нефтяной, газовый, угольный секторы, электроэнергетика, энергетическое машиностроение точнее соответствовали изменениям в мире.

Согласно тексту документа, целевой сценарий предполагает, что за установленный период Россия сможет нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) до 241 млрд куб. м. В свою очередь экспорт нефти предполагается в объеме 235 млн т в год, наращивание добычи газа — до 920 куб. м, а производство крупнотоннажной нефтехимии может достичь к 2050 году 18 млн т.

Кроме того, уточняется, что установленная мощность возобновляемых источников энергии в России вырастет более чем на 40% в соотношении с 2023 годом.

1 апреля Мишустин сообщил о сохранении Россией лидирующих позиций на мировых энергорынках, несмотря на действие западных санкций. Он назвал это важнейшими секторами российской экономики и отметил, что они имеют ключевое значение для устойчивой работы предприятий и обеспечения качества жизни граждан.