Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

В ЕАО отчитались о росте темпов переселения из аварийного жилья

0
EN
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Дальневосточном федеральном округе за шесть лет из ветхого и аварийного жилья в комфортабельные дома переселили более 118,5 тыс. человек. В ЕАО новые квартиры удалось получить 908 жителям. Темпы развития наращивает нацпроект «Жилье и городская среда».

В шести регионах страны, в том числе в ЕАО, отмечено увеличение ввода многоквартирного жилья. Так, в ЕАО темпы расселения выросли более чем в 2,5 раза. С 2019 года в Биробиджане выдали 16 109,5 кв. м. Работа проводится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам мэра Биробиджана Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, в данный момент идет расселение домов, признанных аварийными до 1 декабря 2017 года. Новые дома строят на улице Широкой. Здесь же предусмотрено жилье для горожан, которые проживают в аварийных квартирах.

В ЕАО в ближайшее время сдадут сразу несколько объектов — дом на 135 квартир в городе Облучье и два дома на 45 квартир в Биробиджане. Проектно-сметная документация готова для дома в поселке Волочаевка-2.

Также в ЕАО реализуют программу «Дальневосточный квартал». До 2034 года компания-застройщик поэтапно возведет более 176 тыс. кв. м жилья в Биробиджане. Территорию под жилую застройку обеспечат необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями за счет федерального бюджета.

В конце февраля сообщалось, что в школах Биробиджана вырастет тариф на питание детей из малоимущих семей. Решение приняли на совместном заседании постоянных комиссий гордумы. Раньше на одного ребенка в этой категории выделяли по 45 рублей в день. Теперь эта сумма увеличена до 100 рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025