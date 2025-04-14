В ЕАО отчитались о росте темпов переселения из аварийного жилья

В Дальневосточном федеральном округе за шесть лет из ветхого и аварийного жилья в комфортабельные дома переселили более 118,5 тыс. человек. В ЕАО новые квартиры удалось получить 908 жителям. Темпы развития наращивает нацпроект «Жилье и городская среда».

В шести регионах страны, в том числе в ЕАО, отмечено увеличение ввода многоквартирного жилья. Так, в ЕАО темпы расселения выросли более чем в 2,5 раза. С 2019 года в Биробиджане выдали 16 109,5 кв. м. Работа проводится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам мэра Биробиджана Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, в данный момент идет расселение домов, признанных аварийными до 1 декабря 2017 года. Новые дома строят на улице Широкой. Здесь же предусмотрено жилье для горожан, которые проживают в аварийных квартирах.

В ЕАО в ближайшее время сдадут сразу несколько объектов — дом на 135 квартир в городе Облучье и два дома на 45 квартир в Биробиджане. Проектно-сметная документация готова для дома в поселке Волочаевка-2.

Также в ЕАО реализуют программу «Дальневосточный квартал». До 2034 года компания-застройщик поэтапно возведет более 176 тыс. кв. м жилья в Биробиджане. Территорию под жилую застройку обеспечат необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями за счет федерального бюджета.

В конце февраля сообщалось, что в школах Биробиджана вырастет тариф на питание детей из малоимущих семей. Решение приняли на совместном заседании постоянных комиссий гордумы. Раньше на одного ребенка в этой категории выделяли по 45 рублей в день. Теперь эта сумма увеличена до 100 рублей.