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СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет России инициировал проверку в связи с возможными незаконными действиями мигрантов на Камчатке. Об этом 14 апреля сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на Камчатке иностранные граждане без соответствующих разрешений создали место для проведения религиозных обрядов, которое функционирует незаконно.

«Следственными органами СК России по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о ходе проверки по поводу возможных правонарушений со стороны мигрантов на Камчатке.

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2 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Иркутской области совместными усилиями сотрудников МВД и ФСБ были задержаны две женщины, подозреваемые в организации незаконного проживания на территории региона более 230 иностранных граждан.

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