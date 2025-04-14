В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают туристические планы россиян на праздники. Трансляция

14 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

Какие туристические маршруты россияне выбирают на майские праздники? Как проходит подготовка к летнему сезону? Какие новые перспективные направления предложат участники отрасли? Какие меры необходимы для повышения безопасности туристов?

Участники:

— Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;

— Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент РСТ;

— Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;

— Владимир Каганер, директор Национального союза профессионалов туриндустрии.