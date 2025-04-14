Вильфанд спрогнозировал наступление майской погоды в Москве с 15 апреля

Температура в столичном регионе со вторника, 15 апреля, превысит нормальные показатели на 4–5 градусов, что уже будет считаться майской погодой. Об этом 14 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем во вторник температура поднимется выше +15 градусов, что на 4 градуса выше нормы, это уже майская погода. И со вторника по пятницу температура будет на 4–5 градусов выше нормы», — сказал он ТАСС.

Согласно прогнозам синоптика, во вторник в Москве сойдет снег, в среду его совсем не будет. Он отметил, что в среду, 16 апреля, температура в столице ожидается в районе +18...+20 градусов, а в четверг, 17 апреля, она может подняться до +22 градусов. На улице будет светить солнце, осадков не ожидается.

Вильфанд объяснил майские показатели в апреле актициклональным режимом погоды, по западной периферии на данный момент происходит приток южных, теплых воздушных масс.

«В дальнейшем в апреле будут фиксироваться «сумасшедшие» погодные характеристики», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд 12 апреля также прогнозировал повышение температуры в Москве до нормы с 14 апреля. По его словам, настоящая весна наступит в столице со вторника, 15 апреля.