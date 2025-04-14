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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

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Фото: Global Look Press/Lagencia
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Перуанский прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни в городе Лима. Об этом 13 апреля сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш отец, Марио Варгас Льоса, мирно скончался сегодня в Лиме в окружении своей семьи», — говорится в сообщении его сына в соцсети X (бывш. Twitter).

Он уточнил, что публичной церемонии прощания с писателем не будет. Тело Льоса будет кремировано.

Марио Варгас Льоса родился в 1936 году, а свою писательскую карьеру начал в 1963 году. Его дебютной работой является роман «Город и псы». Данное скандальное произведение вызвало массу протестов среди населения страны, что придало ему еще большей популярности. Наиболее известными книгами автора являются «Похождения скверной девочки», «Тетушка Хулия и писака», а также «Война конца света».

Кроме того, Льоса, начиная с 1987 года, серьезно занялся политикой, а в 1990 году стал кандидатом в президенты Перу от партии «Демократический фронт».

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